Adek gesloten na bevestigde coronabesmettingen op complex

Als gevolg van bevestigde coronabesmettingen op het complex van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adek), is besloten om de universiteit uit voorzorg tot maandag 19 oktober te sluiten. Dit bevestigd Suneel Soekhnandan, woordvoerder van de Werknemers Federatie Universiteit (WFU).

Naar Waterkant verneemt zijn een directiesecretaresse en een lid van het universiteitbestuur positief bevonden op COVID-19. Het bestuur heeft nagelaten de WFU daarover direct te informeren. De WFU werd getipt over de besmettingen en de leiding bevestigde de gevallen bij confrontatie.

Soekhnandan zegt niet te snappen waarom het universiteitbestuur de WFU niet meteen heeft ingelicht over deze zeer ernstige kwestie. Hij zegt dat uit voorzorg besloten is om de universiteit te sluiten, omdat tenmiste een van de besmette personen met tal van mensen op verschillende plaatsen in contact is geweest. Met de sluiting heeft de leiding volgens Soekhnandan nu de tijd om zaken op orde te stellen.

De woordvoeder zegt dat nu wordt uitgekeken naar de te ondernemen stappen om de situatie zo snel als mogelijk te doen vrij geven, zodat men maandag weer aan de slag kan gaan. “We zitten nu met een kardinaal probleem van suspected cases en dat baart ons zorgen”.