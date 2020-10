VIDEO: Team Bigi Boy reist naar Boven-Suriname

Kort na zijn laatste gevecht gingen Bigi Boy en trainer Michael Babb naar huis, naar Suriname. Na de quarantaine reisden ze naar het binnenland van zijn thuisland naar de landen van de ‘Saamaka’-volkeren. De ‘Saramaka’ of ‘Saramacca’ leven langs de Boven-Surinamerivier en zijn een van de zes Marronvolken in de Republiek Suriname. Samen vormen zij verreweg ’s werelds grootste overgebleven populatie van Marrons van Afrikaanse afkomst, die nederzettingen hebben gevormd ver weg van de slavernij.

De bestemming was een jungle resort genaamd Isadou, een prachtig eiland midden in de rivier. Het is omgeven door vele kleine stroomversnellingen en watervallen. Op de tweede dag verwelkomde een groep van ongeveer 30 kinderen Bigi Boy en nodigde hem uit om met hen naar hun dorp te zwemmen. Zwemmend kwamen ze aan in Jaw Jaw en binnen een paar seconden waren er honderden mensen om hen heen, zingend en gehyped.

“Na een korte wandeling door het dorp begroetten we de ‘kapitein’ (burgemeester van het dorp). Op de derde dag gingen we naar de dorpen Gunsi en Aurora waar we heel enthousiast werden ontvangen. Na een lange reisdag sloten we de dag af met een gemeenschapsbijeenkomst van de ouderen van Jaw Jaw” aldus Bigi Boy.

Alles werd spontaan gefilmd met gsm’s of gedownload van sociale media. Het filmpje is hierboven te zien.