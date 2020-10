Man (43) steelt goederen en auto bij inbraak in huis ex-baas

De politie in Suriname heeft maandag een man aangehouden die bij z’n ex-baas heeft ingebroken en goederen uit het huis weggenomen. Daarna heeft hij ook de auto van de benadeelde gestolen meldt de Surinaams politie.

De benadeelde deed aangifte op het politiebureau Richelieu. Dit onderzoek werd overgedragen aan de afdeling Recherche van Regio Oost. Op een gegeven moment kwam de 43-jarige Maurits, die een ex-arbeider van de benadeelde is, in beeld als verdachte.

Op maandag 5 oktober werd de verdachte aangehouden door de politie van het bureau Flora. Hij was namelijk in de gestolen auto naar het bureau gereden. De politie van het bureau Flora droeg Maurits en de gestolen auto vervolgens over aan de collega’s van de afdeling Recherche Regio Oost.

Maurits beweert dat hij het gestolen voertuig ergens onbeheerd heeft aangetroffen. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij hangende het onderzoek in verzekering gesteld door de politie.

De spullen die uit het huis zijn gestolen zijn nog niet terug gevonden. Het onderzoek duurt voort meldt het Korps Politie Suriname.