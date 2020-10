7e Curaçao InfoMart in Suriname wordt virtueel

Vanaf 2013 wordt de bekende Curaçao InfoMart in Suriname gehouden om eenieder informatie te bieden over een reis naar het prachtig eiland Curaçao. De Curaçao Tourist Board (CTB) organiseert deze maand weer de 7e Curaçao InfoMart. Vanwege de Covid-19 pandemie heeft de CTB besloten om een virtuele InfoMart te organiseren en wel op 16, 17 & 18 oktober a.s. van 12:00 u tot 22:00u.

Het doel van deze InfoMart is om het contact met Suriname te behouden. Om deze reden heeft CTB besloten om toch alle hotels en reisagenten vanuit Curaçao en Suriname middels deze beurs bij elkaar te brengen zodat alle informatie ook dit jaar verstrekt kan worden zoals de voorgaande succesvolle jaren. Het evenement trekt altijd veel bezoekers aan, die alles willen weten over hun reis naar het eiland en ook de sfeer ontbreekt er zeker niet. De zesde Curaçao InfoMart vond vorig jaar maart plaats en wel op 2 locaties Midtown Mall Lelydorp en TBL Cinemas.

Het ligt dit jaar in de bedoeling om aankomende reizigers de gelegenheid te bieden de Virtuele InfoMart deze drie dagen te bezoeken op een dag en tijd die schikt. De Curaçaose minister van Economische Ontwikkelingen Steven Martina zal deze Virtuele InfoMart openen, waarna er presentaties volgen van een Curaçaose Handelsmissie, Hotels en andere verblijf mogelijkheden op het eiland. Elke deelnemer krijgt bij het eerstvolgende bezoek aan het eiland GRATIS één (1) nachtverblijf bij een van de deelnemende hotels/appartementen. Registratie is verplicht. Deelnemers kunnen zich registreren op de webpagina: www.curacao.com/infomart

Curaçao, het eiland met meer dan 35 stranden, het hele jaar door een aangenaam tropische temperatuur, divers erfgoed en een smeltkroes van 55 verschillende culturen. De hoofdstad Willemstad is UNESCO- werelderfgoed, met de beroemde Handelskade, haar kleurrijke gevels en de bekende Pontjesbrug. Hier vinden bezoekers een gevarieerd aanbod aan musea, cultuur en uitnodigende restaurants. Maar er is zoveel meer te ontdekken aan lokale cultuur, tradities en talloze activiteiten. Een bezoekje aan dit eiland is altijd onvergetelijk. Curaçao beleef het zelf!