Social Media Conference Suriname dit jaar digitaal

De Social Media Conference is een jaarlijks terugkerend event met de focus op ontwikkeling binnen het gebied van Social Media in Suriname, het Caraïbische gebied en de rest van de wereld. Sinds de eerste editie van de conference in 2017, is dit evenement jaarlijks gegroeid in sessies en sprekers uit Suriname, de VS en Nederland.

De huidige COVID-19 situatie heeft gemaakt dat de focus van de Social Media Conference dit jaar zal zijn op Social Media Strategie, Online Advertising, Content Marketing, Personal Development en E-Commerce. De Conference is volledig digitaal, maar de organisatie doet er alles om het conference gevoel te behouden. De conference is dit jaar ook verlengd tot 5 dagen: 26 t/m 30 oktober 2020.

Jay Austin, Jennifer Radke, Keirsin Tjon Pian Gi, Jonathan Wong Swie San, Helio Phoeli zijn slechts enkele van de sprekers die er dit jaar weer zijn. Sprekers die de conference dit jaar versterken zijn Mike Allton (Brand Evangelist bij Agorapulse), Dorien Morin-van Dam (social media strategist in de Verenigde Staten), Simon Noerdjan van Bit Dynamics, Sheetal Sujan van Lybra Training, Coaching and Consulting N.V, Madhu Mathoera van BE(E) Top of Mind, Sammy Mohammed van Skiplino, Resley Stjeward en Jean-Paul van Ewijk.

Net als voorgaande jaren is er de mogelijkheid om de Pass te kiezen die bij je past. Je kunt kiezen uit een All Access Pass, Community Pass en Day Pass. De prijzen van onze passes zijn respectievelijk SRD 2.500, SRD 1.250 en SRD 500. Deze prijzen zijn pas in de week van 19 oktober van toepassing. Nu zijn de passes nog tegen de Early Bird prijzen te verkrijgen via socialmedia.sr.