Chinese ambassadeur brengt beleefdheidsbezoek aan Defensieminister

De ambassadeur van de Volksrepubliek China, Liu Quan, heeft een beleefdheidsbezoek gebracht aan Defensieminister Krishnakoemari Mathoera. Dit bezoek was op woensdag 7 oktober. De ambassadeur was vergezeld van zijn chief political section Yiwei Chen. Bij deze ontmoeting hebben namens het ministerie van Defensie ook de directeur kolonel. J. Antonius en de beleidsadviseurs M.S. Joeroeja-Hasselbaink en S. Abdoelrahman aangezeten.

Na minister Mathoera te hebben gefeliciteerd met haar nieuwe functie bleef ambassadeur Liu Quan meteen stilstaan bij de goede relatie en de bilaterale samenwerking welke Suriname en China reeds jaren hebben. Volgens Liu Quan is het een relatie gebaseerd op wederzijds respect en wederzijds belang, welke als voorbeeld kan dienen voor landen in de regio. De ambassadeur sprak tevens zijn erkentelijkheid uit over de ondersteuning die Suriname heeft gegeven aan China bij de uitbraak van de COVID – 19 pandemie.

Suriname is het eerste land dat beschermingsmateriaal heeft geschonken aan China, na de uitbraak van deze ziekte in dit land. Momenteel is China bezig een vaccin te ontwikkelen en zo gauw dit een feit is, zal het vaccin beschikbaar en betaalbaar zijn voor landen als Suriname.

Mathoera heeft op haar beurt ambassadeur Liu Quan te kennen gegeven de goede relatie met de volksrepubliek China te waarderen. “Wij gaan door op de goede weg, wij zijn partners”, aldus de minister. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat na de COVID-19 periode er wederom een delegatie uit China naar Suriname zal afreizen voor het aangaan van een nieuwe overeenkomst van schenking.