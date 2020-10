Brand in auto slaat over op woning die daarna volledig afbrand

Deze laagbouw stenen woning aan de Possentriestraat in Suriname is maandagochtend vroeg vernietigd door een uitslaande brand. Volgens de Surinaamse brandweer is de brand begonnen in de auto van de bewoners, die bij het huis geparkeerd was. Van daaruit sloeg deze over naar de woning.

Om 05.18u in de ochtend werd alarm geslagen door de bewoners die zich snel in veiligheid konden brengen. De brandweer was om 05.25u ter plaatse en trof een uitslaande brand aan. Om 05.40u was de brand onder controle. Een bewoner raakte daarbij licht gewond.

Een tweetal woningen van de buren liepen schroeischade op. Ook een andere auto raakte aan de voorkant beschadigd door het vuur. De getroffen woning is niet verzekerd tegen brand.