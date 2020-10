7 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname, 17 mensen genezen

De afgelopen 24 uur zijn er in Suriname 7 nieuwe COVID-19 gevallen erbij gekomen, na het testen van 88 personen. Ook zijn er 17 mensen genezen. Dat blijkt maandagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Het aantal personen in het ziekenhuis is het afgelopen etmaal iets afgenomen van 41 zondag naar 36 maandag. Het totaal aantal actieve gevallen op dit moment is weer dalende en bedraagt 89.

De afgelopen 24 uur zijn ook 7 ministers uit voorzorg in thuisquarantaine gegaan. Nadat minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer positief testte op het COVID-19 virus, is meteen nagegaan met welke andere bewindslieden zij in nauw contact geweest is.