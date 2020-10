Visser dood aangetroffen in boot, lichaam vertoonde steekwonden

In Suriname is een visser vanmorgen dood aangetroffen in een boot bij een steiger in het politieressort Livorno. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het levenloos lichaam steekwonden vertoonde en dat het moet gaan om een misdrijf.

De politie van Livorno kreeg de melding vanmorgen rond 07.30u en ging op onderzoek uit. Bij de steiger, achter de Stichting Viskeuringsinstituut gevestigd aan de Vangbalstraat, trof zij daadwerkelijk een lichaam in een boot aan. Uit het eerste onderzoek is naar voren gekomen dat er een vechtpartij aan vooraf is gegaan.

Het slachtoffer zou op zee tijdens het vissen gevochten hebben met een andere visser. Hij liep daarbij verwondingen op en werd aan wal gebracht en voor behandeling naar een arts gebracht. Na de behandeling werd hij teruggestuurd door de arts waarna hij vanmorgen levenloos werd aangetroffen.

Van de dader ontbreekt nog elk spoor. Het lijk van de visser is in beslag genomen door de justitiële autoriteiten. De afdeling Kapitale Delicten van de Surinaamse politie is belast met het onderzoek.