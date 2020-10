Straatrover door RBTP aangehouden na beroven 17-jarige

Een 22-jarige straatrover, die een 17-jarige jongen beroofde van zijn mobiele telefoon en SRD 70, is vrijdag door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van bureau Nieuwe Haven kreeg van het Command Center een melding van een beroving die gepleegd werd in de Slangenhoutstraat. Leden van het RBTP reageerden gelijk op de melding en troffen het slachtoffer aan, die verklaarde dat een man hem beroofd had.

Het RBTP wist de straatrover snel zichtbaar te maken en aan te houden. De straatrover bleek Leandro P. te zijn. Leandro ging na zijn criminele daad naar de woning van een vriend om de gestolen zaktelefoon op te laden. Hij werd samen met zijn vriend in de omgeving van de Hermansteinbergstraat aangehouden.

De vriend werd na verhoor door de politie heen gezonden toen uit het onderzoek bleek dat hij niet betrokken was bij de beroving. Leandro is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor diefstal door middel van geweldpleging in verzekering gesteld door de politie.

De gestolen zaktelefoon en geldbedrag zijn door de politie terug gevonden en op dezelfde dag afgestaan aan de rechtmatige eigenaar meldt de politie.