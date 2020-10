SLM biedt verontschuldigingen aan passagiers op vlucht van 6 oktober jl.

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij NV heeft in een persbericht haar verontschuldiging aangeboden aan de passagiers op haar vlucht van dinsdag 6 oktober jongstleden uit Amsterdam, voor het ongerief dat zij eventueel hebben ervaren door de extra COVID-19 maatregelen waarmee zij werden geconfronteerd op Schiphol en Zanderij.

Op die dinsdag ontstond beroering onder passagiers die met de SLM naar Suriname vertrokken. Een groot deel van de reizigers had namelijk geen verplichte quarantaine faciliteit geregeld bij aankomst in Suriname. Om hen te helpen heeft de SLM daarom snel een oplossing bedacht namelijk thuisquarantaine, maar daar moet dan wel SRD 5.067 aan beveiligingskosten betaald worden. En daar was niet iedereen het mee eens.

“Vanwege de stijgende COVID-19 infecties in Nederland heeft de overheid in Suriname kort voor de vlucht extra maatregelen getroffen; waarbij er bij de implementatie daarvan, zeer tot onze spijt, enkele onregelmatigheden hebben voorgedaan” schijft het bedrijf.

Uit hoofde van haar verantwoordelijkheid zal de SLM zich te alle tijden confirmeren aan het overheidsbeleid. Voor wat betreft de vluchtafhandeling dd. 6 oktober 2020 is er een onderzoek ingesteld naar het verloop van de gebeurtenissen en inmiddels zijn er stappen ondernomen om in het vervolg dergelijke onregelmatigheden te voorkomen. De dienstverlening van de SLM mag nimmer in het geding zijn en derhalve zal bij herhaling niet worden geschroomd om gepaste maatregelen en/of sancties te treffen.

“Wij zijn in continu overleg met de overheid omtrent de voorwaarden en instructies in verband met de acceptatie van passagiers in verband met de beheersing van de COVID-19 verspreiding en zullen blijven toezien op de naleving daarvan in het belang van de gezondheid van de passagiers in het algemeen en dat van de bevolking in het bijzonder” aldus de SLM.