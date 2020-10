Pick-up bestuurder verliest controle over stuur en ‘vliegt’ in kreek

Deze pick-up eindigde zondagavond in het water van de Boomskreek in Suriname. De bestuurder van het voertuig zou rond 19.30u op de Copernicusstraat ter hoogte van de Gompertstraat, de controle over het stuur zijn verloren en in de kreek zijn gevlogen.

Nog voordat de Surinaamse politie ter plaatse was, werd getracht het voertuig uit de kreek te halen (foto). Bij het eenzijdig ongeval raakte niemand gewond.