Haïtianen geschept door dienstauto bestuurd door politieman

Bij een verkeersongeval zondagavond aan de Kankantriestraat in Suriname zijn twee Haïtianen geschept door een voertuig. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een dienstauto die bestuurd werd door een agent. De twee mannen liepen rond 20.00u op de berm toen ze aangereden werden door het voertuig.

Een van de mannen kwam onder de auto terecht en werd meegesleurd. Hij raakte zwaargewond en is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De situatie ter plekke escaleerde doordat omstanders verhit raakten. De politie moest eraan te pas komen en heeft daarbij waarschuwingsschoten gelost, aldus de advocaat van de mannen tegenover Waterkant.Net.

De raadsman is door de familieleden van de slachtoffers in de arm genomen om ervoor te zorgen dat deze zaak niet in de doofpot belandt. Ze zijn bang hiervoor omdat het om Haïtianen gaat en er een politieman bij betrokken is. De familie wil dat de zaak goed uitgezocht wordt en dat er eventueel passende maatregelen worden genomen tegen de veroorzaker.

De veroorzaker van de aanrijding is na het ongeval meteen meegenomen door collega’s van de politie. De zaak is in onderzoek bij het bureau Nieuwe Haven afdeling Verkeer.