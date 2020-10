Deze auto is zojuist over de kop geslagen op de brug over de Saramaccadoorsteek in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een eenzijdig ongeval tijdens het uitgaansverbod rond 21.45u. De bestuurder heeft daarbij een barstwond aan het hoofd opgelopen.

De oorzaak van het ongeval is op dit moment niet bekend. De Surinaamse politie is inmiddels ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.