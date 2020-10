16 nieuwe COVID-19 gevallen; maatregelen blijven van kracht zegt president

De maatregelen die twee weken geleden werden ingesteld in Suriname, ter bestrijding van het coronavirus, blijven ook van kracht vanaf maandag 12 oktober tot en met zondag 25 oktober. Dat heeft de Surinaamse president Santokhi zondag bekend gemaakt tijdens een televisietoespraak.

Volgens de president is de situatie in het land stabiel te noemen. “Wij blijven echter monitoren. Wij zien dat de dalende trend qua besmettingen zich blijft voortzetten. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en op de intensive care blijft dalen” aldus Santokhi.

Uit de update van de cijfers op de officiƫle COVID1-9 website blijkt dat er de afgelopen 24 uur 16 nieuwe gevallen zijn bijgekomen en 15 personen zijn genezen. Een van de nieuwe gevallen zou minister Diana Pokie van van Grondbeleid en Bosbeheer zijn. Het totaal aantal actieve gevallen is daarmee net onder de 100 en wel 99.

Volgens de regeringsleider zal de Regering continu blijven evalueren om na te gaan in hoeverre de genomen maatregelen effectief en doelmatig zijn.

“Wij blijven bijstellen in hoeverre het mogelijk en verantwoord is om de maatregelen te verlichten, of dat het juist noodzakelijk is om de maatregelen te verscherpen. Hierbij zoeken wij steeds balans tussen enerzijds het belang van bescherming van de volksgezondheid en anderzijds het sociaal economisch belang en het voorkomen van armoede in de samenleving” aldus de president.