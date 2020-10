Surinaamse minister Pokie besmet met coronavirus

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer in Suriname, Diana Pokie, is besmet met het coronavirus. De bewindsvrouw werd deze week positief getest op COVID-19 en is momenteel in isolatie. Dat meldt de Surinaamse nieuwssite Starniews.

Pokie is de eerste minister in Suriname die positief is getest op het gevreesde coronavirus. Er is nog geen officiële mededeling gedaan vanuit de regering. Ook is niet bekend of ze in contact is geweest met andere ministers aldus Starniews.

Diana Pokie is lid van de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij (ABOP). Op 16 mei 2020 werd ze beëdigd als de nieuwe minister van Grond- en Bosbeheer in het kabinet Santokhi/Brunswijk.