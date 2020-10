Jager krijgt fikse boete na doodschieten tapir buiten jachtseizoen

Leden van ’s Lands Bos Beheer (LBB) hielden onlangs een 40-jarige jager staande met in zijn bezit het vlees van een doodgeschoten tapir. Afgaande van het vlees moet het dier ruim 120 kilogram hebben gewogen. Aangezien dit dier in het gesloten jachtseizoen is doodgeschoten, werd de jager aangehouden en is het vlees in beslag genomen meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De jager werd met al hetgeen hij in bezit had, inclusief het in beslag genomen wild-vlees, overgedragen aan de politie voor verdere afhandeling van de zaak. Hij maakte bij de politie bekend dat hij deze zaak buiten proces wenste af te handelen. Nadat de jager een fikse boete betaald had werd hij na verhoor door de politie heengezonden.

De hoogte van de boete is door het Surinaamse Openbaar Ministerie bepaald. In opdracht van het Openbaar Ministerie is het in beslag genomen wild-vlees geschonken aan sociale instellingen in het district Para.

De Surinaamse politie doet een ernstig beroep op jagers om rekening te houden met het gesloten jachtseizoen voor bepaalde diersoorten. De politie en leden van LBB zijn te allen tijde bevoegd controle uit te oefenen in de verschillende gebieden waar er wordt gejaagd.

Overtreders van de Jacht Wet lopen grote kans dat hun jacht attributen waaronder hun jachtgeweren, in beslag worden genomen. Ook het voertuig waarin het wild vervoerd is mag in beslag worden genomen volgens de wet.