Belangrijke Amerikaanse delegatie naar Suriname om te praten over investeringen

Dinsdag aanstaande komt er een belangrijke Amerikaanse delegatie bestaande uit 10 personen naar Suriname, om te praten over verdere uitwerking van het bezoek van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo. Dat heeft de Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin bevestigd tegenover Starnieuws.

Pompeo was vorige maand in Suriname en tijdens zijn bezoek is vooral gesproken over economische samenwerking. De minister gaf aan dat Amerikaanse bedrijven staan te springen om zaken te doen en te investeren in Suriname en ze alleen vragen om een gelijk speelveld en duidelijke regels.

De Amerikanen hebben belangstelling voor financiële ondersteuning bij uitvoering van grote projecten, de bancaire en de agrarische sector en komen naar Suriname om te praten over investeringen aldus de nieuwssite. Het gaat om een kort bezoek waarbij gesprekken gevoerd worden door de ministers van BuZa, Financiën en Openbare Werken.

Ramdin zegt tegen Starnieuws dat ook gesprekken met het Surinaamse bedrijfsleven op de agenda staan.

Niet alleen op economisch vlak is er goed contact met de Amerikanen; minister Kennth Amoksi van Justitie en Politie zei deze week dat de banden me de Amerikaanse Drugsbestrijdingsorganisatie DEA, versterkt moet worden. Er zijn in dat kader contacten met Amerika gelegd om drugsbestrijding te bespreken, meldt ABC Online Nieuws.