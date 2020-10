VHP houdt vandaag roadshow in verband met Marrondag

De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) houdt vandaag, zaterdag 10 oktober, een roadshow in verband met Marrondag in Suriname. Het geheel begint en eindigt bij partijcentrum De Olifant aan de Jaggernath Lachmonstraat.

Vandaag is het precies 260 jaar geleden dat een langdurige en bloedige strijd tussen het koloniaal leger en de Ndjuka Marronstam tot een wapenstilstand kwam met de ondertekening van een vredestraktaat op 10 oktober 1760.

De vrede tussen het koloniaal leger en de andere stammen (Saamaka en Matawai) enkele jaren later, was gebaseerd op die met de Ndjuka’s. Daarom is 10 oktober omgedoopt tot de herdenkingsdag voor al die strijdigheden.

Hieronder de route van de roadshow.