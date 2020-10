‘Suriname moet 26 miljoen US dollar aflossen maar het geld is er nog niet’

Suriname moet deze maand maar liefst 26 miljoen US dollar aflossen op de obligatielening van 550 miljoen US dollar die in 2016 via Oppenheimer was uitgezet. Het geld in harde valuta is er echter nog niet zei de Surinaamse minister van financiën Armand Achaibersing gisteren tijdens een persconferentie van de regering.

Volgens de minister vormt dit de grootse uitdaging voor de regering aan het eind van deze maand. Hij zei dat er voor de rente aflossing van 26 miljoen US-dollar een oplossing wordt gezocht. “Ik word er bijna zenuwachtig van, want de deadline nadert” aldus Achaibersing.

Zijn collega Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zegt dat Suriname gaat keihard moeten onderhandelen wanneer het gaat om het herschikken van haar schulden bij internationale schuldeisers.

Om goed te onderhandelen is het nodig dat er buitenlandse deskundigheid wordt aangetrokken. Die buitenlandse deskundigheid denkt de regering te krijgen via het internationaal Frans adviesbureau Lazard dat is ingehuurd om Suriname bij te staan: