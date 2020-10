Slachtoffer ongeval graafmachine niet door misdrijf om het leven gekomen

In de zaak waarbij een 35-jarige man om het leven kwam nadat hij onder een graafmachine terecht was gekomen, is geen sprake van een misdrijf. Dat blijkt uit het tactisch- en technisch onderzoek van de politie meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het slachtoffer genaamd Khang Thao maakte deel uit van een groep mannen uit Laos, die achter het Cabenda dorp aan Citrus teelt doen. Tijdens ontbossingswerkzaamheden op vrijdag 30 september is Khang Thao onder een graafmachine terecht gekomen. Hij gaf de geest onderweg naar de RGD polikliniek te Onverwacht.

De graafmachine werd bestuurd door een 25-jarige landgenoot van het slachtoffer. Hangende het onderzoek werd deze graafmachine operator door de politie in verzekering gesteld na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie.

Na de bovengenoemde uitkomsten van het onderzoek is de man in vrijheid gesteld, meldt de politie.

