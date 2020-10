Mannen springen over toonbank om winkelier te beroven

Een supermarkt aan de Frederikshoopweg in Suriname is vrijdag omstreeks het middaguur overvallen door drie mannen. Uit camerabeelden blijkt dat ze ongewapend waren en hun gezicht bedekt hadden met een zakdoek. De drie probeerden de Chinese winkelier te beroven, door over de toonbank te springen.

De winkelier verzette zich hierbij hevig en raakte in een worsteling met een van de verdachten die de kassa probeerde te openen. Hij kreeg hulp van een Chinese vrouw die op dat moment in de winkel was. Het lukte de verdachten niet om iets buit te maken, waarna ze de plaats waarschijnlijk te voet verlieten.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan hun opsporing en aanhouding. Hiervoor wordt ondermeer gebruik gemaakt van beelden van beveiligingscamera’s, die in de supermarkt hangen.