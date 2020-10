Man schiet tegenstander in gelaat bij vechtpartij

Een 27-jarige man heeft afgelopen week bij een gevecht een vuistvuurwapen getrokken en zijn tegenstander in het gelaat geschoten. De dader Guno C. meer bekend als ‘Pompoen’ is op maandag 5 oktober door de politie aangehouden en in verzekering gesteld meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Het schietincident vond plaats in de Rijsdijkweg in het district Para. De verdachte Guno was met slachtoffer L.D. aan het vechten toen hij een vuist vuurwapen tevoorschijn haalde en daarmee op L.D. schoot. De afgevuurde kogel trof L.D. in het gelaat.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance overgebracht naar het ziekenhuis alwaar hij ter verpleging opgenomen was. Hij is inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen. De verdachte is aangehouden voor onder andere poging tot doodslag, zware mishandeling en overtreding van de Vuurwapen Wet.

De politie is nog op zoek naar het wapen. Het bureau Rijsdijk heeft deze zaak voor verder onderzoek overgedragen aan de afdeling Kapitale Delicten, meldt de Surinaamse politie.