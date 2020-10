Besmet schoolhoofd ontkent aantijgingen over ‘nonchalant gedrag’

Het schoolhoofd van OS Mottonshoop, dat deze week besmet raakte met het coronavirus, is niet te spreken over aantijgingen gedaan door dokter Ori van het BOG. Volgens hem zou schoolhoofd Monique Rotsburg, die woensdag positief getest werd op het coronavirus, vanaf zondag al klachten hebben.

Ze zou zich niet gehouden hebben aan het voorgeschreven protocol en toch naar school zijn gegaan. Daar heeft ze contact gehad met de leerkrachten en leerlingen. Ook zou ze een feestje hebben gehad en mensen hebben getrakteerd zei Ori.

Op Facebook zegt Rotsburg echter dat deze informatie niet klopt. Ze was in het weekend helemaal niet ziek. Ook heeft ze geen feest gevierd; het ging om een Facebook herinnering die rond ging.

Op woensdag 7 oktober voelde zij zich goed duizelig en heeft het onderhoofd gebeld dat ze niet zou verschijnen. Ze is meteen gaan testen en hoorde later dat ze positief was.

“Mensen onderzoek voordat je praat. Meneer Ori van BOG en de minister foei dat u zich schuldig heeft gemaakt aan verspreiden van leugenachtig nieuws. Mijn minister Marie Levens i need your help. Ze vermoorden mijn persoonlijkheid” schreef ze vrijdagavond op Facebook:

