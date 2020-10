Aantal mensen in quarantaine gestegen naar 424

Het aantal personen dat in Suriname in quarantaine zit, is deze week enorm gestegen en bedraagt vrijdagavond 424. Dat blijkt uit de laatste cijfers van de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid.

De honderden mensen die in quarantaine zitten komen voor het grootste deel uit Nederland. De afgelopen dagen waren er twee vluchten vanaf Schiphol: dinsdag een SLM vlucht en vrijdag een KLM vlucht. Reizigers uit Nederland moeten bij aankomst in Suriname verplicht 10 dagen in quarantaine.

In de afgelopen 24 uur zijn er verder 14 nieuwe gevallen bijgekomen na 175 testen. Daarnaast zijn er 20 mensen genezen en is er 1 persoon op de ICU bijgekomen. De meeste besmettingen zijn in Paramaribo: