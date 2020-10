Suriname heeft zeven nieuwe gediplomeerde kunstenaars

De Nola Hatterman Kunstacademie heeft zeven jonge gediplomeerde kunstenaars afgeleverd. De studenten hebben hun diploma in ontvangst genomen, nadat zij op 8 oktober een afstudeerexpositie hebben gehouden. Sunil Pujhun, coördinator van de kunstopleiding gaf te kennen dat de school samen met de studenten creatief is geweest om dit resultaat neer te zetten, ondanks de COVID-19 pandemie. Het onderwijsproces met name de lesmomenten werden minder fysiek.

Roseline Daan, directeur van Cultuur, noemde het bijzonder dat Suriname op dit moment over zeven nieuwe kunstschilders beschikt. “Ze hebben nog een hele toekomst in het vooruitzicht. Wij bieden hen een platform aan om te exposeren.” Daan zei dat erkenning van kunstschilders hoge prioriteit geniet bij haar. Er zal op haar directoraat een ruimte beschikbaar worden gesteld voor deze groep, waarbij geïnteresseerden in de gelegenheid zullen worden gesteld om de kunstwerken te kopen.

“Wij van het directoraat Cultuur willen geen situatie waarbij onze jonge kunstschilders heel enthousiast beginnen aan een vierjarige kunstopleiding, om vervolgens weggevaagd te worden of geen erkenning te krijgen. Dat is niet de stijl. Wij weten dat kunst geld in het laadje kan brengen”, aldus Daan. Het gaat volgens haar bij kunst om een industrie die op hoog niveau gebracht dient te worden. Dit zal zorgen voor deviezenopbrengsten welke het land ten goede zal komen. Dat is de situatie ook wereldwijd. Schilderijen worden verkocht of geveild voor aantrekkelijke bedragen.

De directeur zei dat er een belangrijke rol voor de schilders is weggelegd bij het wekken van belangstelling voor de toerisme sector, door te zorgen voor een bloeiende kunstindustrie.