Surinaamse overheid schrapt mogelijkheid tot thuisquarantaine

De Surinaams overheid heeft de mogelijkheid voor reizigers om in thuisquarantaine te gaan voorlopig geschrapt. Alleen quarantaine in een hotelaccommodatie is nog mogelijk en deze moet vooraf geboekt worden. Reizigers die dit niet hebben geregeld, mogen niet naar Suriname vervoerd worden door de luchtvaartmaatschappijen.

Dat heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, donderdagavond laten weten. Over de thuisquarantaine optie, die feitelijk voor de reiziger een beter alternatief kan zijn, was dinsdag ophef op Schiphol ontstaan toen bekend werd dat er SRD 5067,- aan beveiligingsbedrijf Blitzz moest worden betaald voor bewaking thuis.

Blitzz bleek niet ingeschreven te zijn als bedrijf in het bedrijvenregister van de KKF. Het bedrijf werd achteraf ingeschreven, maar op een adres dat niet bleek te kloppen. Via social media werd dit breed uitgemeten en werd de indruk gewekt dat mensen een snelle slag wilden maken, waarna de overheid ingreep.

Minister Ramadhin gaf verder aan dat Blitzz niet met toestemming van Volksgezondheid en/of TCT is aangetrokken. Tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd zegt hij dat er de komende dagen gesprekken worden gevoerd met de securitybranche op basis waarvan een lijst zal worden opgesteld van beveiligingsbedrijven met hun tarieven die aan passagiers zullen worden aangeboden.

Zo lang dat geen feit is wordt thuisquarantaine niet meer toegestaan, aldus de minister tegen de krant.

Overigens zijn op dit moment vanuit Nederland alleen noodzakelijk reizen naar Suriname toegestaan: