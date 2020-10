Scholieren trekken zich niet veel aan van coronamaatregelen

Scholieren vanmorgen rond 09.15u in hartje Paramaribo, lijken zich niet veel aan te trekken van de coronamaatregelen in Suriname. Niet alleen staan ze in grote groepen bij elkaar, het aantal scholieren met een mondkapje is op de vingers van één hand te tellen.

Dit beeld past bij de zorgen van de Surinaamse minister van Volksgezondheid Amar Ramadhin. Hij maakt zich zorgen over een mogelijke nieuwe golf van coronabesmettingen, omdat een deel van de samenleving zich absoluut niet houdt aan de COVID-19-maatregelen.

En het gaat niet alleen om scholieren; hij toonde deze week foto’s van mensen op voetbalvelden, aan de Waterkant, langs de weg, bij winkels, personen die dicht op elkaar ‘chillen’ en borrelen in grote groepen schreef Starnieuws.

De minister vreest dat dit gedrag zal maken dat er weer een verscherping van de COVID-19-maatregelen in Suriname komt, juist nu de regering is overgegaan tot normaliseren van het leven.