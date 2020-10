Raymann en Doelwijt in gesprek met president Santokhi

Wij in de toekomst is een podcast van Jörgen Raymann en Benito Doelwijt. Vandaag hadden ze een gesprek met president Santokhi van Suriname, die staatshoofd is van een land in een diepe crisis.

Hoe wil president Chan Santokhi zijn Suriname uit het slop te trekken? Wat motiveert hem om deze gigantische uitdaging aan te gaan? Hoe gaat hij het vertrouwen terugwinnen van buitenlandse investeerders?

De president geeft antwoord op deze vragen, en meer, in deze aflevering van Wij in de toekomst! Luister hier naar de podcast.