Politieman aangevallen door twee Venezolaanse vrouwen die lockdown overtraden

Een politieman die afgelopen weekend optrad bij de aanhouding van lockdown overtreders, is daarbij aangevallen door twee Venezolaanse vrouwen. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

In de nacht van zondag 4 op maandag 5 oktober zag een surveillance eenheid van de politie een auto op de weg staan in de buurt van een nachtclub te Welgelegen in het politie ressort Kwatta. De autobestuurder reed hard weg bij het zien van de prowagen. Na een achtervolging, waarbij er waarschuwingsschoten werden gelost gelukte het de politie eenheid om de autobestuurder tot stoppen te dwingen.

In de auto bevonden zich de chauffeur en nog drie mede inzittenden van wie twee Venezolaanse vrouwen bleken te zijn. Deze personen waren ‘lockdown’ overtreders. Zij waren uit de eerder vermelde nachtclub gezet na een gevecht.

Tijdens het optreden werd een van de politieambtenaren onverwachts aangevallen door een van de vrouwen. De politieman werd daarbij in zijn gezicht geslagen. Hij reageerde daarop door de vrouw hard van zich weg te duwen waarop zij op de grond viel. De tweede vrouw viel de politieman toen ook aan waarbij hij weer genoodzaakt was om zich te verdedigen.

Met vereende krachten gelukte het de politieambtenaren om de vrouwen aan te houden ter zake mishandeling en wederspannigheid. Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de vrouwen in verzekering gesteld. Een filmpje (ONDER) over het incident in kwestie is op het internet geplaatst met de kennelijke bedoeling om de politieman en de politieorganisatie in een kwaad daglicht te stellen.

Uit het verder politioneel onderzoek kwam vast te staan dat de nachtclub eigenaar, in strijd met de Covid-19 maatregelen, bezoekers toe laat tot de nachtclub. De bezoekers vermaken zich dan tot vijf uur in de ochtend in de nachtclub.

De plaatselijke politie en districtscommissaris zullen gepaste maatregelen treffen tegen de hoogst onverantwoordelijke clubeigenaar en of exploitant meldt de Surinaamse politie.