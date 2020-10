Internationale opsporing Hoefdraad naar Interpol gestuurd

De Surinaamse autoriteiten hebben zoals aangekondigd, onlangs een zogenoemde Red Notice naar Interpol gestuurd om de voortvluchtige Surinaamse ex-minister van financiën, Gillmore Hoefdraad, op te sporen en op te pakken. Dat zegt de minister van justitie in Suriname, Kenneth Amoksi, tegen de Surinaamse krant de Ware Tijd.

Hoefdraad, van wie er al een nationaal opsporingsbericht was verschenen, wordt in het schandaal bij de Centrale Bank van Suriname onder meer verdacht van overtreding van het wetboek van Strafrecht en de Anti-corruptiewet. Tegen hem loopt een gerechtelijk vooronderzoek.

Een Red Notice is een verzoek aan wetshandhavers over de hele wereld om een ​​persoon te lokaliseren en voorlopig te arresteren in afwachting van uitlevering, overlevering of soortgelijke juridische stappen.

Tegen Hoefdraad was eerder een uitreisverbod uitgevaardigd. Dat hij ook internationaal gezocht wordt komt vanwege zijn internationale contacten, netwerk en financiële capaciteit om het land te ontvluchten zegt de minister tegen de krant.

Vorige maand beweerde commentator Ludwich van Mulier in het radioprogramma ABC-Actueel dat ex-president Desi Bouterse de hand boven ’t hoofd zou houden van de voortvluchtige ex-minister: