Geroofd koloniaal erfgoed moet terug naar Suriname

In Nederland heeft een speciale commissie van de Raad voor Cultuur onder leiding van Lilian Gonçalvez-Ho Kang You, woensdag het advies gegeven om geroofd koloniaal erfgoed ‘onvoorwaardelijk’ terug te geven. Het gaat om kunststukken die zijn veroverd tijdens koloniale oorlogen of toen Nederland Indonesië en Suriname in handen had.

Bij verschillende grote musea in Nederland, zoals het Rijksmuseum en het Tropeninstituut, bevindt zich ook geroofde kunst uit Suriname schrijft het NRC Handelsblad vandaag. Het gaat volgens de krant om kunstwerken en ook objecten, waaronder een achttiende-eeuwse banjo (FOTO) die naar Nederland gebracht werd door de Schots-Nederlandse officier John Stedman en nu te zien is in de collectie van het Volkenkundig museum in Leiden.

Omdat die kunststukken vaak niet eerlijk verkregen zijn, is het nodig om in gesprek te gaan met de landen over het teruggeven van de kunstwerken, vindt de Raad. Ook is het advies om dit beleid af te stemmen met de landen waar Nederland koloniaal gezag uitoefende, waaronder in ieder geval Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden.

De directeur Cultuur bij het Surinaamse ministerie van Onderwijs zegt tegen het NRC over de Surinaamse objecten dat deze kunst in de musea in Suriname thuis hoort.