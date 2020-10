Tientallen ambtenaren melden zich aan op eerste registratiedag

Tientallen ambtenaren hebben zich reeds op de eerste registratiedag aangemeld bij de centrale meldpunt op het hoofdkantoor van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname. Het ministerie heeft dinsdag een oproep gedaan op alle landsdienaren met een onduidelijke status om zich te laten registreren met als doel duidelijkheid te brengen in hun rechtspositie.

De registratie verloopt volgens Biza-minister Bronto Somhardjo vlot. “Het is goed voor de mensen waarvan hun status nog onzeker is. Als ambtenaren volgens de juiste richtlijnen zijn aangenomen, is het dan goed, maar als het op een niet normale manier is gebeurd dan moet er onderzoek gedaan worden”, gaf Somohardjo aan.

De registratie vindt buiten het gebouw plaats omdat de bewindsman de eerste dagen een drukte verwacht. “Zodra de drukte afneemt, zal de meldpunt dan een vaste plek krijgen op het ministerie”. Biza-directeur Nasier Eskak zegt dat er geen beleid gemaakt kan worden als het ministerie niet beschikt over harde informatie. “Als alles in kaart wordt gebracht kunnen wij overgaan tot het zoeken naar oplossingsmodellen die doelgericht en duurzaam zijn”, aldus Eskak.

Om een enorme drukte te voorkomen wordt er gewerkt op basis van de lettervolgorde van de familienamen. De indeling is als volgt: Woensdag 7 oktober: de familienamen met de letter A tot en met F, Donderdag 8 oktober: de familienamen met de letter G tot en met L, Vrijdag 9 oktober: de familienamen met de letter M tot en met R, Zaterdag 10 oktober: de familienamen met de letter S tot en met Z en Zondag 11 en maandag 12 oktober de familienamen met de letter A tot en met Z.

Het gaat hierbij om vier categorieen ambtenaren: zij die een beschikking/resolutie hebben, een salaris ontvangen, maar geen werkplek hebben; zij die een beschikking/resolutie hebben, geen salaris ontvangen, maar wel te werk zijn gesteld;

zij die een beschikking/resolutie hebben, geen salaris ontvangen noch een werkplek hebben;

zij die een beschikking/resolutie hebben, een salaris ontvangen, maar zich niet aanmelden op de werkplek.