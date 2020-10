Schoonmaak van zwerfvuil aan de Waterkant

Zwerfvuil blijft een groot probleem in Suriname. Zo ook in Paramaribo waar het districtscommissariaat Paramaribo-Noordoost deze week heeft geconstateerd dat er zwerfafval door onbekenden gedumpt wordt in de Surinamerivier .

Door een goede samenwerking met het Surinaamse directoraat Openbaar Groen, zijn de schoonmaakwerkzaamheden onmiddelijk gestart. Dat geschiedde aan de waterkant, dichtbij het oude veer.

Op de foto hierboven is te zien dat het voornamelijk gaat om plastic en flessen. Bekijk meer foto’s hieronder:

