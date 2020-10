Regering Suriname huurt internationaal adviesbureau Lazard in

De regering van Suriname heeft zojuist tijdens haar reguliere persconferentie bekendgemaakt dat ze het internationale bureau Lazard in de arm heeft genomen om haar bij te staan. Het bureau dat meer dan 40 kantoren over de hele wereld heeft, is ingehuurd om Suriname te begeleiden bij diverse belangrijk financiële trajecten.

Zo zal Lazard assistentie verlenen om internationale leningen te helpen herschikken. Ook zal het bureau bijstand verlenen bij de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en andere multilaterale instellingen.

De regering gaat na gesprekken met zeven organisaties in zee met Lazard. Dit op basis van een goede beoordeling en de internationale succes die geboekt zijn in onder andere Ecuador en Argentinië meldt Starnieuws zojuist.