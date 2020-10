Meerdere aangiften tegen 73-jarige docent

De politie in Suriname heeft vandaag bekend gemaakt dat er meerdere aangiften zijn gedaan tegen de 73-jarige docent Bert Schreuders. Hij werd op woensdag 30 september aangehouden en na afstemming met het Openbaar Ministerie ingesloten en is enkele dagen daarna weer vrijgelaten.

Schreuders is docent geweest op zeker twee particuliere hogescholen in Suriname. Volgens de politie deed de leidinggevende van de eerste Hogeschool aangifte tegen Bert nadat zij erachter kwam dat hij handelingen pleegde die niet door de beugel konden. Nadat deze leidinggevende de samenwerking met Schreuders had opgezegd begon hij haar via de sociale media te bekladden. Deze mevrouw deed vervolgens aangifte tegen hem van smaad en laster.

Ook de leidinggevende van de tweede hogeschool deed volgens de politie aangifte tegen hem, maar dan voor verduistering. Bert moet onder andere studiegeld verduisterd hebben. Uit het voorlopige onderzoek is gebleken dat Schreuders studiegeld heeft laten storten op een andere bankrekening dan die van de hogeschool.

Sommige studenten hebben betaald ter afronding van hun studie waarna zij een diploma zouden moeten krijgen. Dit kan echter niet omdat Bert bepaalde laakbare handelingen heeft gepleegd met als gevolg dat die studenten geen diploma’s kunnen ontvangen meldt het Korps Politie Suriname.

De Surinaamse politie roept studenten of andere belanghebbenden, die benadeeld zijn door de docent, om contact te maken met de politie van het bureau Munder op de telefoonnummers: 4444543/443777.

De 73-jarige docent is niet te spreken over de aantijgingen. Op vrijdagmiddag 9 oktober 2020, om 15.00 uur zal hij tijdens een persconferentie zelf een verklaring afleggen in deze onverkwikkelijke zaak: