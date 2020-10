Door SLM genoemd security bedrijf Blitzz pas vandaag ingeschreven bij KKF

Het security bedrijf Blitzz, dat door de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) genoemd werd in een brief aan op vertrek staande reizigers naar Suriname, was niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) in Suriname. Uit een uittreksel hieronder blijkt dat het bedrijf pas vandaag, 8 oktober, is ingeschreven.

Volgens de brief zijn mensen die in Suriname in thuisquarantaine gaan, verplicht om hiervoor SRD 5.076,- aan Blitzz beveiliging te betalen. Dit riep veel vraagtekens op. Het bedrijf bleek niet bekend te zijn in de branche. En dat lijkt nu te kloppen, want het werd pas vandaag ingeschreven.

Ook dit roept weer vraagtekens op. Critici vinden het raar dat er geen gebruik is gemaakt van bestaande Surinaamse beveiligingsbedrijven en hebben het idee dat er bepaalde mensen bevoordeeld worden.