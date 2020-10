COVID-19: Nog maar 3 mensen op een Intensive Care Unit

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur weer 14 nieuwe corona gevallen aan het licht gekomen. Dat blijkt woensdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse overheid. In totaal werden 118 mensen getest. In de helft van de nieuwe gevallen gaat het om mensen in Paramaribo.

Het aantal actieve gevallen is vrijwel stabiel gebleven op 92, eentje minder dan gisteren. In totaal zijn het afgelopen etmaal 15 personen genezen verklaard. Het aantal patiënten op een Intensive Care Unit (UCU) is vergeleken met begin van deze week met de helft afgenomen. Er zijn momenteel 3 mensen in de ICU.

Het aantal mensen in quarantaine is gestegen naar 154. De meeste zijn afkomstig uit Nederland en moeten verplicht tien dagen in quarantaine doorbrengen. Ze zijn niet positief getest op het coronavirus maar uit voorzorg in quarantaine.

Hoewel het verloop stabiel is heeft de Surinaamse minister van Volksgezondheid gewaarschuwd voor een opleving en een nieuwe golf van coronabesmettingen. Dit vanwege het feit dat een deel van de samenleving zich absoluut niet houdt aan de COVID-19 maatregelen.