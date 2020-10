Vrouw betaalde SRD 10.000 voor iPhone, verkoper weg met geld en telefoon

Een vrouw die gereageerd had op een Facebook advertentie van een verkoper van een iPhone, is vorige week slachtoffer geworden van oplichting. De verdachte is de 26-jarige Chergirio L., die middels een fake account bij de groep ‘Things for sale’ een iPhone 11 voor SRD 10.000,- te koop had aangeboden.

Volgens het Korps Politie Suriname reageerde de benadeelde op het bericht van Chergirio. Zoals afgesproken ontmoette de twee elkaar op het woonadres van de benadeelde op het Winti Wai project. De benadeelde nam plaats in de auto van Chergirio om de iPhone te bezichtigen.

Ze gaf daarna aan dat ze bereid was de iPhone te kopen en overhandigde het gevraagd bedrag aan Chergirio. Terwijl hij het geld natelde stapte de benadeelde uit de auto om iets te halen. Bij die gelegenheid reed Chergirio weg met het geld en met de iPhone.

De vrouw deed op dinsdag 29 september aangifte bij de politie ter zake verduistering tegen Chergirio. De politie van Latour achterhaalde zijn woonadres waarna hij in de vroege ochtend van donderdag 1 oktober op zijn adres te Klaaskreek is opgespoord en aangehouden.

De politie heeft een groot deel van het verduisterd geldbedrag, zijnde Srd.7.615,- terug gevonden in het bezit van Chergirio. Dit geldbedrag is inmiddels afgestaan aan de benadeelde. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte in verzekering gesteld.

De politie heeft nog niet kunnen achterhalen met welk fake account Chergirio te werk ging op Facebook. De politie vermoed dat hij meer slachtoffers heeft gemaakt. Die personen mogen in contact treden met de politie van het bureau Latour als zij aangifte willen doen meldt de politie.