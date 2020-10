Een man heeft vermoedelijk in het district Para zijn 6-jarig nichtje seksueel misbruikt. De redactie van Waterkant.net verneemt dat er dinsdag bij de politie van bureau Paranam aangifte tegen hem is gedaan.

Het slachtoffertje is verwezen voor medische behandeling. Afdeling Jeugdzaken in Suriname is belast met het verdere onderzoek.