Docent Bert Schreuders vrijgelaten, geeft persconferentie vrijdag

De Nederlandse docent Bert Schreuders, die vorige week werd aangehouden, is onlangs op bevel van de rechter commissaris weer vrijgelaten. Dit vanwege het onrechtmatige karakter van deze aanhouding. Schreuders werd vorige week aangehouden omdat hij verdacht zou zijn van oplichting en allerlei andere vermeende zaken.

De 73-jarige docent is niet te spreken over de aantijgingen. Op vrijdagmiddag 9 oktober 2020, om 15.00 uur zal hij tijdens een persconferentie zelf een verklaring afleggen in deze onverkwikkelijke zaak.

“Het is belangrijk dat de pers melding gaat maken van de eenvoud waarmee hier in Suriname zomaar mensen van iets kunnen worden beschuldigd en waarvan achteraf blijkt dat dit op onwaarheden berust” zegt de docent.

Ook de ervaringen die Schreuders met de ongemakken van de opsluiting heeft gehad, wil hij graag aan de Surinaamse maatschappij melden op deze persconferentie. Hij zal daarbij ook op alle vragen ingaan.