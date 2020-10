Buitenman probeert vrouw te vermoorden in pension

Een kamermoment tussen een vrouw en haar buitenman maandag in een Pension aan de Kaisoistraat te Charlesburg is bijna geëindigd in een drama. De man mishandelde de vrouw en probeerde haar dood te wurgen. De politie van Munder wist door kortdaad optreden erger te voorkomen.

De vrouw verklaarde tegenover de politie dat zij en de 48-jarige Kishorekoemar B. hadden afgesproken om naar het pension te gaan. Eenmaal in de kamer begon hij haar te intimideren en te bedreigen. Zij werd bedreigd om haar kleren snel weg te halen. De vrouw raakte in de war omdat zij niet snapte wat er aan de hand was. Omdat zij zich niet gauw uitkleedde sloeg de man haar. Volgens de vrouw trok hij haar busterhouder en ondergoed weg. Daarna wikkelde de man het ondergoed om haar nek en begon hij haar te wurgen. Hij probeerde haar kleding ook in brand te steken.

Naar zeggen van de vrouw zei haar buitenman tijdens het wurgen dat hij haar zou vermoorden. De ex-vrouw van de verdachte beëindigde de relatie met hem toen zij erachterkwam dat hij een buitenrelatie heeft. De man vond dat het slachtoffer ervoor heeft gezorgd dat de relatie tussen hem en zijn ex-vrouw is beëdigd. Om die reden zou hij haar vermoorden in de kamer.

De verdachte belde zijn ex-vrouw op en gaf haar te kennen dat hij een vrouw gaat vermoorden en dat zij moet komen naar het pension. Het slachtoffer stuurde stiekem snel een sms-bericht naar haar 17-jarige dochter en gaf haar aan dat zij ergens aan de Kaisoistraat is en dat een man haar gaat dood maken. De moeder zei haar dochter om de politie door te geven. De jongedame ging direct naar het bureau en vertelde de agenten over het voorval. De politie dirigeerde toen meteen naar het pension aan de Kaisoistraat.

Terwijl de sterke arm ter plaatse bezig was met het onderzoek hoorde zij een man in een kamer tekeer gaan. De politie sommeerde meteen om de deur open te maken. Toen de deur werd opengemaakt trof de politie de moeder van de jongedame en de verdachte aan. De vrouw was naakt en zei dat zij tegen haar wil daar bevond. De man werd aangehouden en overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Kishorekoemar in verzekering gesteld voor poging tot moord, poging tot doodslag, wederrechterlijke vrijheidsberoving, bedreiging, vernieling en mishandeling. Het onderzoek duurt voort.