Suriname mag vanaf nu jaarlijks een film indienen bij de Oscars

Suriname mag vanaf heden jaarlijks een film indienen bij de Oscars, officieel de Academy Awards. Deze film kan dan meedingen om genomineerd te worden in de categorie Best International Feature Film. Dat is mogelijk na hard werken en het doorlopen van een strenge selectie procedure.

In augustus 2019 werd het traject voor het indienen van een Surinaamse speelfilm bij de Oscars opgestart door acteur, regisseur en producent Ivan Tai-Apin. Tai-Apin wilde weten hoe dit mogelijk te maken voor Suriname en informeerde bij de Oscars welk traject hiervoor gevolgd moest worden. De onderlinge communicatie verliep heel vlot en de regels en richtlijnen voor het indienen van een Surinaamse feature film werden hem kenbaar gemaakt.

Het traject hield in dat als eerst een Suriname Selection Committee moest worden gevormd van internationale Surinaamse professionals die werken of gewerkt hebben in de entertainment, film en/of cultuur sector. Conchita Leeflang (zangeres, model & actrice), Milton Kam (director of photography), Eddy Wijngaarde (film producent), Pim de La Parra (director), Hellen Rijkaard (film curator & producer) en Elviera Sandie (Former Director of Culture of the Ministry of Education Science and Culture) werden bereid gevonden en konden hierna met de Academy of Motion Picture Arts and Sciences verder in contact treden.

Na een strenge selectie doorlopen te hebben werd de Suriname Selection Committee in september 2020 officieel goedgekeurd door de Academy of Motion Picture, Arts and Sciences. Dit betekent dus dat Suriname jaarlijks een film mag indienen.

De Suriname Selection Committee zal werken volgens de richtlijnen die door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences zijn opgesteld. Surinaamse filmmakers die in Suriname wonen krijgen jaarlijks de kans hun film bij de Suriname Selection Committee in te dienen om kans te maken op submission bij de Oscars. De goedkeuring van de Suriname Selection Committee door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences biedt nieuwe perspectieven voor de opkomende filmindustrie in Suriname.

Proficiat Suriname!

De Oscar, officieel de Academy Award, is de belangrijkste filmprijs in de Verenigde Staten, uitgereikt door de Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS). Jaarlijks in het voorjaar worden de prijzen in 24 categorieƫn uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood. Sinds 2004 vindt de ceremonie eind februari of begin maart plaats.

Voor vragen kunt u mailen naar surinamecommittee@gmail.com