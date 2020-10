Stichting Rupsje Regenboog doneert 1000 COVID-19 boeken aan ROS

De stichting Rupsje Regenboog, onder leiding van Indra Hu heeft 1000 COVID-19 informatieboeken gedoneerd aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). Dit vond plaats op het hoofdkantoor van het ministerie. De informatieboeken die op een kindvriendelijke manier geschreven zijn met bij behorende plaatjes, werden in ontvangst genomen door de ROS-minister, Gracia Emanuel.

Indra Hu die onder andere bekend staat om het schrijven van boeken voor jongeren, geeft aan dat het enorm belangrijk is dat deze informatie op een kindvriendelijke manier de jongeren tegemoetkomt. Het is volgens haar heel belangrijk dat de kinderen onder andere op hun manier te weten komen wat COVID-19 is, waarom al de maatregelen en waarom er sprake is van een nieuwe normaal.

De 1000 boeken zullen via minister Emanuel de verschillende districtscommissarissen bereiken, zodat zij en hun personeel de boeken aan de jeugd overhandigen in de gekozen districten. Het gaat in deze om Coronie, Nickerie, Saramacca, Marowijne en Commewijne. Dit zijn enkele districten van Suriname die een beetje ver liggen.

Minister Emanuel vindt deze donatie geweldig. Op deze manier kunnen de jongeren van de verre districten ook op een kindvriendelijke manier de COVID-19 informatie krijgen. “Het is van belang dat alle kinderen weten om te gaan met de voorgeschreven maatregelen. Ik vind het heel goed omdat COVID-19 een virus is waarmee eenieder te kampen heeft. Het gaat heel snel en als eenieder de informatie tot hun eigen kan maken, kan er voorkomen worden dat het virus zich gaat verspreiden.”

Het ministerie doet er alles aan dat de gekozen districten heel snel over de boeken beschikken en de kinderen voorzien worden van de zeer belangrijke informatie.