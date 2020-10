Regering werkt aan ordening goudsector

In het kader van de ordening van de goudsector in Suriname heeft een delegatie van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen een veldbezoek gebracht aan het district Brokopondo te Brokopondo Centrum. Dit vond plaats op woensdag 30 september. Onder de gelederen bevonden zich de minister van Natuurlijke Hulpbronnen (NH), David Abiamofo, de districtscommissaris van Brokopondo, Ludwig Mendelzoon, general manager van de Commissie Ordening Kleinschalige Goudsector (OKGS), Wilson Balansi en beleidsadviseur, Rene Pika.

Het bezoek is afgelegd om na te gaan, als de goudzoekers de mijnen nabij de hulpdammen van de Afobaka waterkrachtcentrale conform de gemaakte afspraken hebben verlaten alsook de doelgroep te informeren over het te voeren mijnbouwbeleid. In een eerder stadium waren de activiteiten rond de hulpdammen in het zo genoemd “No Go” gebied dat Staatsolie toebehoort, reeds door de OKGS stopgezet. Ook hebben de goudzoekers hun pijnpunten besproken met de delegatieleden.

Volgens de NH-bewindsman is er eveneens geconstateerd dat er goudwinnings activiteiten nabij de VOJ- school te Brokopondo Centrum en de weg naar Atjoni worden ontplooid, die de infrastructuur en veiligheid van de lokale gemeenschappen in gevaar brengen. Door kordaat optreden van het ministerie van NH en OKGS behoren ook hier de werkzaamheden tot het verleden. Met deze actie is voorkomen dat de infrastructuur en veiligheid van de lokale gemeenschappen verder in gedrang is gekomen.

Tijdens het oriëntatie bezoek zijn er diverse gesprekken gevoerd met de locals met het uiteindelijk doel om een forum te bieden aan de kleinschalige gouddelvers van Balingsoela en omgeving. De regering is voornemens met voortvarendheid te werken aan de ordening van de sector. Met de nieuwe visie zal de goudindustrie in het binnenland inzichtelijk worden gemaakt wat op kort termijn moet resulteren in adequate inning van de middelen voor de Staat. Binnen afzienbare tijd zal ook het Marowijne-, Lawa- en Tapanahonygebied worden aangedaan.