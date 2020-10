Gerenoveerde loopbrug oud Veerplein Meerzorg opengesteld

De 30 jaar oude loopbrug bij het oud Veerplein te Meerzorg is gerenoveerd en opengesteld. Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken geeft aan dat de rehabilitatie van de loopbrug van essentieel belang is geweest. Het initiatief kwam meteen nadat de bewindsman onlangs een bezoek bracht aan de locatie samen met de presidentiële commissie. Deze delegatie bestond naast de president en de vicepresident ook uit de districtscommissaris van Commewijne. De spoedige aanpak heeft zondermeer ook te maken gehad met de herstart van de scholen.

“Het gaat om honderden tot duizenden personen die dagelijks gebruikmaken van de loopbrug, zowel scholieren alsook de werkende klasse kiezen voor de brug om eerder en op tijd op de plaats van bestemming te zijn, na de oversteek per boot te hebben gemaakt” aldus de OW-minister. Hij is ook van plan om een beroep te doen op de regering om een wijziging te brengen in de begroting door de 2 scholen, waarbij 1 die in aanbouw is en de andere gebouwd moet worden, prioriteit te geven. Hierdoor kan de regering de scholieren tegemoet komen door de kosten te besparen.

De bewindsman laat optekenen dat de rehabilitatie van de brug een bijdrage is van verschillende partners. Naast het ministerie van Openbare Werken en het districtscommissariaat zijn de plaatselijke ondernemers met het nodige materiaal en mankracht ingekomen. Dit kleinschalige project is op deze bijzondere manier opgelost.

Elfes Karsono OW-coördinator in het district zei desgevraagd dat de 30 jaar oude loopbrug haar nut heeft bewezen aan de bevolking van Commewijne. De brug is belangrijk voor de boothouders in Suriname die dagelijks passagiers te water vervoeren, omdat het de kortste route is om Paramaribo te bereiken. Verder zorgt het ook voor een stukje werkgelegenheid voor onder andere de boothouders. Karsono geeft verder aan dat de samenwerking tussen de medewerkers van het ministerie van Openbare Werken en het districtscommissariaat tijdens de werkzaamheden goed te noemen is.

Ook de boothouders hielpen mee bij de renovatie, waaronder het fysiek ondersteunen bij het onder andere vervoeren en dragen van de nodige materialen die dienden voor het herstel van de loopbrug. De OW-coördinator doet ten slotte een dringend beroep op de bevolking om in deze crisistijd netjes en zuinig om te gaan met de infrastructurele werken zodat deze voor langere tijd mee kunnen. Bekijk hieronder meer foto’s.

Gerenoveerde Loopbrug Oud Veerplein Meerzorg opengesteldMinister Riad Nurmohamed van het ministerie van Openbare… Posted by Ministerie van Openbare Werken on Monday, 5 October 2020