BiZa roept ambtenaren met onduidelijke status op zich te registreren

Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) in Suriname, heeft ambtenaren met een onduidelijke status vandaag opgeroepen, om zich te registreren op het hoofdkantoor aan de Wilhelminastraat. De centrale registratie begint vanaf woensdag 7 oktober tot en met zondag 11 oktober van 7.00 tot 19.00 uur.

Biza-minister Bronto Somohardjo zegt dat de instructies van de president worden opgevolgd om de zaken met betrekking tot Personele Aangelegenheden af te ronden. “Wij willen de rechtspositie van de ambtenaren die vlak voor of na de verkiezingen zijn aangenomen, duidelijk maken” aldus Somohardjo.

Het Surinaamse ministerie heeft hierbij vier categorieen geconstateerd. De ambtenaren die zich kunnen aanmelden zijn zij die:

een beschikking/resolutie hebben, een salaris ontvangen, maar geen werkplek hebben;

een beschikking/resolutie hebben, geen salaris ontvangen, maar wel te werk zijn gesteld;

een beschikking/resolutie hebben, geen salaris ontvangen noch een werkplek hebben;

een beschikking/resolutie hebben, een salaris ontvangen, maar zich niet aanmelden op de werkplek.

Volgens de bewindsman drukt deze groep enorm op de staatsbegroting, welke circa SRD 70 miljoen extra per maand bedraagt. Hij wil hierdoor een beter beeld krijgen over de situatie van deze ambtenaren om na te gaan of de gegevens kloppen en of ze rechtmatig in dienst zijn genomen. Vervolgens zal het ministerie acties ondernemen en werken aan een oplossing zoeken voor deze groep.

De bewindsman geeft verder aan dat dit onderzoek eerst op het ministerie plaatsvindt. “Het ligt in de bedoeling dat alle ministeries dit overnemen, zodat zij alle gegevens hebben en met de directieven van de president kunnen werken”. Om drukte te voorkomen zal gewerkt worden op basis van de lettervolgorde van de familienamen. De indeling is als volgt:

Woensdag 7 oktober 2020: de familienamen met de letter A tot en met F

Donderdag 8 oktober 2020: de familienamen met de letter G tot en met L

Vrijdag 9 oktober 2020: de familienamen met de letter M tot en met R

Zaterdag 10 oktober 2020: de familienamen met de letter S tot en met Z

Zondag 11 oktober 2020 en maandag 12 oktober 2020 de familienamen met de letter A tot en met Z

De ambtenaren moeten naast hun ID-kaart, hun aanstellingsbeschikking van het ministerie en het diploma van de hoogst genoten opleiding meenemen. Tijdens de registratie zullen de Covid-19 protocollen strict in acht worden genomen.