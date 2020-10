President belooft Coronie tal van ontwikkelingsprojecten

President Chandrikapersad Santokhi heeft de gemeenschap van Coronie belooft dat zijn regering zich zal inzetten voor de bevordering van steeds meer ontwikkelingsprojecten. De president is onder andere ingegaan op de uitbreiding van het markoesaproject in Coronie. Het ligt in de planning om ook de cocosteelt in het district aan te pakken.

Vervolgens heeft het staatshoofd mogelijkheden aangehaald voor het goedkoop betrekken van investeringskapitaal. Hij heeft daarbij Trust Bank Amanah en het SAMAP-project genoemd. In zijn toespraak heeft de president verwezen naar een overzicht van potentiele projecten die, op 4 oktober tijdens zijn bezoek met een regeringsdelegatie aan Coronie gepresenteerd zijn.

Ook de bouw van het politiebureau dat in 2010 is stopgezet, zal worden hervat verzekerde de president de gemeenschap. De president zei dat zijn regering niet alleen leiding geeft aan het land om slechts de financiële crisis op te lossen. “We zijn aan de macht gekomen om ontwikkeling te brengen, om werkgelegenheid te creëren, om verbetering te brengen in onderwijs en gezondheid, om ervoor zorg te dragen dat er investeerders komen en dat er bedrijven worden opgezet voor de export van Surinaamse producten.”

De president heeft verder aangegeven dat zijn regering over een plan beschikt, waarmee de vraagstukken in Suriname opgelost zullen worden. “Met dat plan beginnen we nu al vertrouwen te krijgen, want we onderhandelen met het IMF, de Wereldbank, IADB, internationale instituten en grote internationale bedrijven die goedkoop kapitaal kunnen betrekken. Ik hoop jullie deze week nog te kunnen informeren over het resultaat van onze gesprekken. Dan ga je zien hoeveel vertrouwen we hebben als regering om internationaal kapitaal aan te trekken voor de ontwikkeling van Suriname. Wij werken dag en nacht en gaan doorwerken totdat alle problemen van het land zijn opgelost.”