Politieman gewond nadat auto op hem inrijdt

Een politieman in Suriname is zondagavond ernstig gewond geraakt, nadat een automobilist bewust op hem was ingereden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde tijdens een controleactie te Rijsdijk.

Agenten van de dienst Surveillance Midden verleenden assistentie aan bureau Rijsdijk in verband met opsporingswerkzaamheden. Bij het zien van de politie vluchtte enkele personen weg. Een agent gaf een voertuig het stopteken, maar de bestuurder reed in op hem.

De politieman raakte gewond aan been en arm en werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder werd alsnog aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ter voorgeleiding. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.