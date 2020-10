Hanisha Jairam ontheven als Districts-administrateur Nickerie

Hanisha Jairam, die in 2012 door de Districtsraad van Nickerie benoemd werd tot Districts-administrateur, is ontheven uit die functie. Dat melden bronnen uit het rijstdistrict zondag aan Waterkant.Net. Vernomen wordt dat afgelopen vrijdag haar laatste werkdag was.

Jairam was tijdens de verkiezingen in Suriname van mei 2020 lijsttrekker van de Nationale Democratische Partij (NDP). Hoewel de NDP 1 zetel won in Nickerie, ging die niet naar haar maar naar Ebu Jones die meer stemmen gehad zou hebben.

In augustus dit jaar sprak zij met Action Nieuws over het gerucht dat ze zich zou aansluiten bij de ABOP. Dat gesprek is hieronder te zien. De ABOP heeft afgelopen weekend in Nickerie een Service Centrum in gebruik genomen.